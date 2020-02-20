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Бизнесмен Шелестов разбился на вертолете под Ярославлем

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Бизнесмен Шелестов разбился на вертолете под Ярославлем

Ярославль, 20 февраля. Владелец сети оружейных магазинов в России Андрей Шелестов госпитализирован после крушения вертолета, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Предприниматель едва не погиб на вертолете Robinson под Ярославлем. ЧП произошло при взлете рядом с трактиром «Попов лог».

Бизнесмен Шелестов разбился на вертолете под Ярославлем

По предварительной информации, вертолет зацепил столб ЛЭП, обломал лопасти несущего винта и рухнул на землю. Шелестов получил закрытую черепно-мозговую травму, его доставили в ЦРБ Переславля-Залесского.

В вертолете Шелестов находился один. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии частного самолета.

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