Украинцы назвали скандал вокруг эвакуации сограждан из Ухани «национальным позором»

На Украине развернулся беспрецедентный скандал вокруг возвращения эвакуированных из китайского города Ухань соотечественников. Жители сразу нескольких регионов вышли на массовые протесты из-за доставки «зараженных» украинцев в местные больницы. Украинские соцсети буквально кипят от возмущения и стыда, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Напомним, сначала во Львове испуганные «патриоты» блокировали госпиталь, куда, по слухам, должны были привезти их соотечественников из Китая. Затем акцент сместился на Тернопольскую область: там местные жители всю ночь пели псалмы и молебны к Богородице, требуя не допустить в местный санаторий эвакуированных.

После этого стало ясно, что эвакуантов повезут не на запад, а на восток. Их планировали высадить в Харькове, чтобы затем отвезти в военный госпиталь, расположенный в городе Новые Санжары. Там немедленно вспыхнули массовые протесты: обезумевшие от страха люди заблокировали лечебное учреждение, перекрыли дороги к нему и даже вступили в стычки с полицией, которая вынужденно подтянула к месту событий спецмашины и БТР.

Украинские СМИ и соцсети внимательно следили за ситуацией. Блогеры, украинские политики и селебритиз говорили о «национальном позоре» и «полной потере стыда».

«Это какой-то национальный позор! Самолет с эвакуированными из карантинной области Китая гражданами Украины несколько часов сжигал топливо над украинской территорией… Наконец, он приземлился в киевском «Борисполе» для дозаправки, чтобы отправиться в первую столицу, Харьков. И все это — на фоне протестов «патриотов» против COVID-19, «насылаемого на них китайскими коммунистами». А за одно — и против новых «понаехавших неграждан в чумном самолете!» — написал блогер из Днепра Александр Митрофанов.

«Блокада аэропорта в Тернополе против завоза на карантин эвакуированных украинцев из Ухани поставила жирный крест на майданных баснях о «единой Украине», — прокомментировал ситуацию одесский журналист Вячеслав Азаров. — Как выяснилось, националисты понимают «единство» лишь как авторитарное управление страной, навязывание ее регионам своих порядков. А вот риски и проблемы они с остальной страной делить не собираются! Война и болезни — для других регионов, а у них дома — только «ништяки» из завоеванных провинций».

«Весь этот средневековый ужас вокруг эвакуированных из Китая доказывает, что никакой «революции достоинства» не было и в помине. Роста политической грамотности и правового самосознания у украинцев не произошло, да и не могло произойти. Ведь на своем «пике» Майдан из гражданского протеста был переведен в режим бунта одной части страны против другой, — отмечает политолог-международник, депутат Рады Олег Волошин. — Собраться на протест в том виде, как это показано в «Огнем и мечом» Сенкевича или «Черной раде» Кулиша, — это запросто. Но это не имеет ничего общего с гражданским правосознанием — это лишь архаичная привычка защищать интересы своей общины, в самом узком их понимании. В этом смысле Украина уже не существует как единое целое. Если, не дай бог, эпидемия начнется в одной из областей, все остальные от нее отгородятся — безо всякого внешнего вмешательства».

«Ситуация скандальна, если не сказать больше. С одной стороны, население ряда украинских областей — Тернополя, Львова, Полтавы — повело себя не слишком по-братски. В Тернополе вообще устроили молебен, чтобы не допустить «прокаженных» украинцев к себе, — отметила в своем блоге киевский журналист Светлана Крюкова. — С другой стороны, мы видим полную импотенцию властей, которые не смогли нормально обеспечить доставку наших людей домой и их размещение, как это давно сделали другие страны, включая Россию. Надеюсь, этот день закончится без драк, паранойи, костров и «коронаМайданов».

«Как это ни ужасно, но в этой истории есть все про наш реальный, а не напыщенный патриотизм. Про соборность и единство. Про одну страну. Про гнилейших людей и про отсутствующее государство. Короче, все то о нас, что мы тщательно прятали все эти годы под толстым слоем провинциальной «шароварщины», конкурсов патриотической песни и выкрашенных в желто-голубой цвет заборчиков, — с горечью указывает политолог Михаил Подоляк. — Государство долго делало вид, что ничего не происходит. Занималось своими крысиными делами, пока вся эта истерия не набухла до гигантских размеров. Наше инфантильное государство так медийно «отработало» тему коронавируса, что до смерти напугало своих граждан, доказав при этом, что оно ничего не гарантирует и не контролирует. Напуганное общество пошло в атаку и всерьез начало блокировать дороги, сносить шины к больницам и требовать запрета на въезд. Не это ли начало настоящего распада и массового расчеловечивания?»

«Чудовищно стыдно за страну, за людей и за абсолютно бездарную власть! Ни милосердия, ни сострадания, ни человечности, ни реального государственного подхода… Даже в коммунальной квартире люди ведут себя более ответственно и сердобольно… По-моему, эволюция человека в нашей стране начала обратный отсчет, и мы постепенно превращаемся в «шариковых», — констатировал киевский телеведущий Дмитрий Спивак.

В свою очередь бизнесмен Евгений Черняк отмечает эволюцию в восприятии ситуации с коронавирусом рядовыми украинцами.

«Эвакуация украинцев из Китая. Сначала: «Как вы могли бросить наших в коронавирусе? Как вам не стыдно?! Эвакуируйте их срочно!» — напоминает он. — Теперь: «Куда вы их везете? Они, возможно, носители вируса. Они нам не нужны. Отправляйте их куда хотите. Можете даже обратно!» Это дикие украинские реалии».

«Честное слово, хочется плакать, — написал киевский журналист Сергей Щербина. — Очень интересно: все те люди, которые так рьяно защищаются от коронавируса перекрытием дорог, автошинами и постами в соцсетях, сделали в этом году себе и своей семье прививки от гриппа? А от кори и дифтерии?»

О ситуации в селе Новые Санжары, где местные жители блокируют дороги, чтобы не впустить украинцев из Ухани, журналист Денис Иванеско оставил ироничный комментарий.

«Чтобы прорвать блокаду в Новых Санжарах, достаточно выпустить кого-то одного из автобуса с эвакуированными. Ему достаточно снять противогаз, чтобы разогнать протесты, — посоветовал Иванеско. — Или плюнуть в сторону баррикад — для пущей убедительности».

«В этой ситуации больше всего жалко эвакуантов на борту самолета. На их месте я бы потребовал везти себя в любую другую страну, где есть элементарное достоинство, социальная ответственность, человечность и безопасность, — отметил украинский журналист Андрей Манчук. — Неудивительно, что украинка Анастасия Зинченко вообще отказалась улетать из Ухани, когда украинское посольство запретило ей взять из Китая свою собаку. Девушка не бросила своего питомца. И этот благородный поступок ярко выделяется на фоне панической истерики украинцев, которые дружно отказались от прилетающих из Поднебесной сограждан».

А известная правозащитница Оксана Челышева, глядя на происходящий кошмар, обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.