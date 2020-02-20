«Небесную сотню» сократили в годовщину Евромайдана на Украине

Киев, 20 февраля. Государственное бюро расследований (ГБР) уточнило число погибших в ходе Евромайдана, которых на Украине называют «небесной сотней».

По словам исполняющей обязанности главы ГБР Ирины Венедиктовой, в результате столкновений на Майдане погибли 78 протестующих и 13 сотрудников правоохранительных органов.

««2,5 тысячи пострадавших, 78 погибших гражданских лиц, 13 погибших правоохранителей», — пояснила она.

Венедиктова также добавила, что ГБР Украины планирует привлечь к уголовной ответственности всех виновных в совершении преступлений на Майдане в 2013 - 2014 годах.

«Все мы хотим знать правду, мы хотим справедливости. ГБР инициировало законодательные изменения, которые как раз и позволят привлечь всех виновных к ответственности, в том числе тех, кто сейчас скрывается заграницей», — подчеркнула глава ГБР.

Согласно официальной статистике Минздрава Украины от 11 апреля 2014 года, «небесная сотня» включала 105 погибших, большая часть из них погибла во время столкновений на улице Институтской.

Напомним, 20 февраля 2014 года на Институтской улице в Киеве началась стрельба, которую вели неустановленные лица.В результате перестрелки погибли 53 человека. Среди погибших были и бойцы спецподразделения «Беркут». По разным оценкам, за время противостояния на Майдане погибли от 18 до 23 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, 919 силовиков получили тяжелые травмы, 140 из них получили огнестрельные ранения.