Изменившая прическу Седокова расстроила поклонников «ужасной» челкой

Москва, 20 февраля. Поп-певица Анна Седокова расстроила поклонников тем, что изменила привычную прическу, обрезав челку.

В Instagram она опубликовала фотографию, на которой предстала в новом образе. Исполнительница призналась, что решилась пойти на перемены вопреки мнению подавляющего большинства.

«Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один смело начал резать. Спасибо ему за это большое!» — написала певица, имея ввиду своего парикмахера.

Седокова подчеркнула, что осталась очень довольна результатом. По ее словам, в салоне ее сделали «невероятно красивой».

Счастливая знаменитость призвала фолловеров не отказывать своим потребностям в изменениях и даже сдала «явки и пароли» полюбившегося салона красоты.

Однако поклонники вряд ли отправятся по ее следам, а если и сделают это, то не будут следовать примеру певицы в прическе, поскольку челку звезды они практически единогласно раскритиковали.

«Без челки ты моложе…» — написала tatianaverpakhovskaya. «Вы красотка, но все-таки без челки было лучше», — отметила enni_stoliarova. «Челка — это ужас», — констатировал yuriynikishin87. «Возраста добавила челочка», — написала natashe4ka__evdokimova. «Без челки лучше», — однозначно заявила lenakenia. «Ну, без челки моложе, но мы тут не судьи, ходить тебе и решать тоже», — заметила prostokarinnaa_official. «Без челки круче, но для весенних перемен вполне», — прокомментировала natalia_krasotavolos.

Некоторым поклонницам обновленная прическа все же понравилась. Девушки похвалили решившуюся на перемены Седокову и отметили, что певица при желании легко сможет убрать челку в общую прическу, поскольку это позволяет длина, или отрастит волосы.

Ранее Седокова в соцсети делилась с подписчиками личной печальной историей. Она рассказала о том, что столкнулась с мошенниками, которые взялись доставить ей щенка из Калифорнии. Из-за халатности аферистов собака прилетела домой с циститом.