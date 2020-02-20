Турция нанесла удары по позициям сирийской армии в Серакибе

Дамаск, 20 февраля. Турецкие военные наносят артиллерийские удары по позициям Сирийской арабской армии (САА) в районе города Серакиб в провинции Идлиб.

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил в Telegram-канале, что одновременно с атакой турецких военных боевики про-турецких группировок перебрасывают силы к линии разграничения.

Кроме того, Поддубный опроверг сообщения турецких СМИ о том, что про-турецкие боевики взяли под свой контроль село Нейраб возле Серакиба.

Напомним, подразделения САА проводят операцию «Заря в Идлибе» против террористов в провинциях Идлиб и Алеппо. Военная операция была возобновлена 16 января после заключенных соглашений о прекращении огня 12 января на фоне многочисленных атак со стороны террористических подразделений.

Турция защищает террористов в Идлибе и поставляет им технику и вооружение. По данным телеканала Haberturk, в общей сложности в провинцию Идлиб были направлены 300 военных грузовиков вместе с БТР, САУ и различными боеприпасами.