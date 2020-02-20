МИД РФ потребовал от ЕС согласования с СБ ООН контроля за оружейным эмбарго по Ливии

Москва, 20 февраля. Министерство иностранных дел России потребовало от Европейского союза согласовать новую военную миссию по контролю над соблюдением оружейного эмбарго по Ливии с Советом Безопасности ООН, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала решение стран — членов ЕС сформировать новую военно-морскую миссию по контролю над соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии. По ее словам, новой миссией ЕС намерен заменить свою действующую военно-морскую операцию «София» в Средиземном море.

«Мы исходим из того, что при проработке модальности развертывания новой операции или по крайней мере обсуждения ее формата, Европейский союз и те, кто все это разрабатывает, будут в обязательном порядке согласовывать это с Советом Безопасности ООН, — сказала российский дипломат. — Просто потому, что нельзя предпринимать какие-либо действия, рассматриваемые как неуважение к прерогативам этого высшего органа в сфере поддержания международного мира и безопасности».

На днях министры иностранных дел 27 стран — членов Евросоюза согласовали создание новой военно-морской миссии по контролю над соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии.

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии заявило о приостановке участия в переговорах по военным вопросам в Женеве после решения Евросоюза о создании военно-морской миссии по контролю за оружейным эмбарго, введенным Совбезом ООН в 2011 году. Таким образом ПНС Ливии обвинило ЕС в поддержке командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара.

Многие европейские лидеры указывали на нарушение эмбарго со стороны ПНС Ливии и Турции, которая поставляет триполитанскому «правительству» вооружение и сирийских боевиков, которые ставят под угрозу мирные процессы в североафриканской стране.