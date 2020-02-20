Плющенко посоветовал российским фигуристкам сменить гражданство

Москва, 20 февраля. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко уверен, что заработок Евгении Медведевой и Алины Загитовой не соответствует их результатам и популярности.

По словам Плющенко, российские фигуристки могли бы зарабатывать гораздо больше, учитывая их уровень подготовки.

«Даже Загитова и Медведева зарабатывают для себя очень мало. Понимаю, что эти суммы для многих большие, но они с учетом своих результатов и популярности имиджа должны получать совершенно другие деньги», ― заявил Плющенко в интервью «Спорт-Экспресс».

Спортсмен уверен, что этим вопросом должны заняться пиарщики российских фигуристок. Плющенко рекомендовал Загитовой и Медведевой нанять менеджеров и уделять этому аспекту больше внимания.

Кроме того, олимпийский чемпион считает, что фигуристкам, не занимающим призовые места в российском чемпионате, стоит подумать о смене гражданства.

«Это спорт, надо искать возможности выступать и самореализовываться. Если есть шанс кататься за другую страну — то почему нет?» ― объяснил Плющенко.

В текущем сезоне пьедесталы на чемпионатах России и Европы заняли Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 года проходил в австрийском Граце с 20 по 26 января. Золотую медаль завоевала 16-летняя Алена Косторная. «Серебро» досталось 15-летней Анне Щербаковой, а третье место заняла ее ровесница Александра Трусова. Отметим, что по итогам произвольной программы в парном фигурном катании весь пьедестал чемпионата тоже заняли российские спортсмены.