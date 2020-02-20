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Samsung напугала владельцев смартфонов странными уведомлениями

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Samsung напугала владельцев смартфонов странными уведомлениями

Сеул, 20 февраля. Южнокорейская компания Samsung напугала пользователей по всему миру, разослав странные уведомления на смартфоны. Владельцы некоторых аппаратов Galaxy получили сообщения от приложения Find My Mobile с таинственным содержанием, в уведомлениях отображались две цифры «1».

О необычных сообщениях рассказал представитель американского издания The Verge. По его словам, уведомление отобразилось на тестируемой им раскладушке Galaxy Z Flip.

Samsung напугала владельцев смартфонов странными уведомлениями

Впрочем, компания Samsung уже объяснила, что случилось на самом деле. Оказалось, уведомления стали результатом внутренних испытаний и никак не повлияли на работу гаджетов. Сервис Find My Mobile, который отправлял сообщения, позволяет владельцам устройств дистанционно найти их и создать резервную копию сведений, а также удалить ненужную информацию.

Напомним, Samsung 11 февраля презентовала новый складной смартфон Galaxy Z Flip. Отмечалось, что аппарат выйдет на рынок в трех цветовых решениях: фиолетовом, черном и «зеркально золотом».

Известно, что девайс получил экран размером 6,7 дюйма. В сложенном состоянии компактный смартфон без проблем помещается в ладони или кармане.

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Источник: The Verge
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