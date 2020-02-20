Массовая педофилия среди бойскаутов поставила крест на будущем молодежных движений в США

Долгие десятилетия организация «Бойскауты Америки» (BSA) воспитывала новые поколения американцев, учила их выносливости, боевой подготовке, навыкам выживания и патриотизму. Однако скандалы, связанные с педофилией, кажется, поставили крест на главной американской молодежной организации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Бастион традиционных ценностей

Среди «птенцов» бойскаутского движения США астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг, звезда NBA Майкл Джордан, музыкант Джон Бон Джови, президенты Билл Клинтон и Джордж Буш-младший, режиссер Стивен Спилберг и даже правозащитник Мартин Лютер Кинг.

Объединение бойскаутов Америки, основанное в 1910 году и насчитывающее сегодня более двух миллионов воспитанников, долгое время считалось бастионом традиционных ценностей США. Однако в последние несколько лет движение бойскаутов рушится на глазах под невероятной грудой сексуальных скандалов и многочисленных обвинений в моральном разложении. Согласно судебным искам, поданным против BSA в 2018-2019 годах, в рядах главного молодежного движения США выявлены 350 воспитателей-педофилов, которые на протяжении долгих лет насиловали и сексуально домогались детей.

Истцы предполагают, что руководство организации прекрасно знало о происходящем, однако годами потворствовало произволу и замалчивало злодеяния. Адвокаты жертв этих преступлений говорят о самой настоящей «педофильской эпидемии», которая быстро распространялась с молчаливого согласия вышестоящих инстанций.

Примечательно, что службы безопасности BSA на протяжении многих лет вели учет подозреваемых в педофилии, однако не предавали их фамилии огласке. Внутренние документы организации содержат информацию о 7 800 возможных педофилах среди скаутских наставников. По недавно обнародованной статистике, за 70-летний период по меньшей мере 12 254 мальчика-скаута было подвергнуто сексуальному насилию.

На этой неделе стало известно, что «Бойскауты Америки» официально признаны банкротом по причине невозможности оплаты издержек по судебным искам. Во-первых, это означает, что BSA скоро бесславно прекратит свое существование. Во-вторых, многочисленные жертвы сексуального насилия, вероятно, останутся без компенсаций, а американцы так и не узнают имена 7 800 педофилов, которые окончательно и бесповоротно уничтожили главное и самое массовое молодежно-патриотическое движение Соединенных Штатов.

Последний гвоздь

Один из последних гвоздей в крышку гроба американских бойскаутов был забит при Бараке Обаме. В 2015 году людям нетрадиционной ориентации разрешили работать воспитателями. На тот момент президентом скаутского движения в США был политический союзник Обамы, бывший министр обороны и экс-глава ЦРУ Роберт Гейтс. Он, как утверждают некоторые издания, покровительствовал американскому гей-лобби.

Это решение всколыхнуло американскую консервативную общественность, вызвало бурю критики и привлекло внимание к деятельности организации. Однако в самом начале президентства Дональда Трампа ситуация стала еще хуже. В январе 2017 года в ряды бойскаутов разрешили принимать трансгендеров. Многие уже тогда заговорили о начале конца BSA.

Педофилия в американских молодежных организациях — достаточно распространенное явление. Печальная история BSA — это далеко не исключение. Случаи педофилии часто фиксируются в таких организациях, как Big Brothers, Big Sisters of America, Boys/Girls Clubs, YMCA. Прежде всего, это связано с отсутствием контроля за взрослыми воспитателями детей и прямым навязыванием ЛГБТ-культуры, которая снимает многие моральные запреты.