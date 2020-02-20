Актер Дятлов рассказал, как в армии повторил судьбу Незнайки

Санкт-Петербург, 20 февраля. Известный российский актер Евгений Дятлов в четверг принял участие в пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», приуроченной ко Дню защитника Отечества, и рассказал несколько забавных случаев из армейского быта.

Один такой случай произошел как раз во время празднования Дня защитника Отечества, когда Дятлов служил в армии. Командиром его части был красивый и энергичный офицер, который заражал всех своим энтузиазмом. В то же время его заместитель оказался полной противоположностью — ходил на полусогнутых ногах, фуражка не по размеру. Именно ему довелось поздравить солдат с праздником, однако все испортила ворона.

«Он к нам обращается, а тут ворона: «Кар-кар!». Он снова: «Здравствуйте, товарищи бойцы». Ворона снова: «Кар-кар!». Командир говорит: «Уберите птицу». Он снимает фуражку — раз в нее, два. На третий фуражка повисла на дереве. Фуражка упала, ворона улетела. Развод произошел, но настроение подняли», — рассказывает актер.

Второй случай произошел с ротным. Перед отбытием в часть Дятлову посоветовали не скрывать свою творческую натуру, которая может обеспечить ему непыльную работу в армии. Прибыв на место, артист решил воспользоваться советом, но, как оказалось, зря.

«Вопрос первый, бойцы. Художники есть?» — спросил ротный, и два человека, включая Дятлова, сделали три шага вперед.

«Может музыканты есть?». Дятлов шагнул еще на три шага, оставив конкурента позади. «Кто песни поет?». Актер продвинулся еще на три шага. «А танцоры?». В этот момент Дятлов окончательно оторвался от своего конкурента и же решил: «Ура, я один! Пруха». Но не тут-то было.

«Ротный подошел, осмотрел, и сказал: «Запомните вы, художественная самодеятельность. Здесь вам армия, а не кружок, поэтому сгниете в нарядах», — вспоминает звезда сериалов.

Впоследствии талант живописца все же сыграл положительную роль. Дятлова записали в художники вместо ушедшего на дембель парня и поручили обновлять стенды. От скуки он начал рисовать офицеров, что привело к повторению сюжета из детской сказки про Незнайку, но уже в реальной жизни. Каждый офицер был недоволен своим портретом и просил нарисовать другого.

«Рассвирепел один и потребовал нарисовать другого офицера. Тот — третьего, «чтоб знал, бухой третий день». Так они ко мне все бегали с просьбами», — смеется Дятлов.

Карьера художника закончилась, когда солдат повезли на полигон. Там к нему подошел генерал и потребовал нарисовать карту расположения войск с высоты птичьего полета, а не обратной стороне — расположение противника. Дятлов заявил, что не может этого сделать и тут же получил в свой адрес полную разочарования реплику: «Думал, ты талант, а ты бездарь».

Напомним, что Дятлов снимался в таких сериалах, как «Агент национальной безопасности», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Спецназ» и «Убойная сила».