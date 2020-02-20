Трошкин заверил, что пикеты у посольства Ливии не прекратятся до освобождения пленных

Москва, 20 февраля. Российский политолог Андрей Трошкин назвал проблему с пленными гражданами РФ Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном в Ливии затянувшейся. Он считает, что ее необходимо разрешить как можно быстрее.

Автор Telegram-канала «Архитектура власти» дал эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей после своего одиночного пикета у посольства Государства Ливия в Москве.

«Максима, в принципе, уже все знают в стране, так что эта ситуация — из ряда вон выходящая, — заявил Трошкин. — Мы еще в прошлом году обратили на это внимание, и все коллеги — более ста, по-моему, человек — подписались, чтобы российские власти решили этот вопрос как можно быстрее».

Трошкин имеет в виду членов комитета по политтехнологиям РАСО (Российской ассоциации по связям с общественностью), которые одними из первых отреагировали на эту серьезную проблему.

«Но, к сожалению, все это затянулось, — посетовал он. — Лично я никак не мог пропустить такой пикет. В Сибири, насколько я знаю, еще несколько человек планируют поддержать социологов Фонда защиты национальных ценностей и приехать сюда в ближайшие дни».

По словам собеседника ФАН, многие в этом вопросе солидарны, и люди дальше будут участвовать в дальнейших акциях, пока не отпустят хотя бы одного из пленных.

«Скажу, что от нас много кого приглашали, в частности, и в Ливию работать, — отметил Трошкин. — Есть коллеги, которые трудились вместе с Максимом Шугалеем, и у них очень хорошее мнение о нем, как о специалисте. Поэтому все следят за его судьбой и хотят, чтобы он вернулся домой».

Напомним, ранее президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич инициировал пикеты у здания посольства Ливии в российской столице в поддержку наших соотечественников Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных ливийскими бандитскими формированиями.

В течение нескольких дней у дипломатического ведомства выступают с пикетами общественные и политические деятели РФ, чтобы обратить внимание на проблему незаконного удерживания наших граждан в неофициальной ливийской тюрьме «Митига».