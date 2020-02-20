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Приемным родителям, убившим 6-летнего мальчика, вынесли приговор в Вологодской области

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Приемным родителям, убившим 6-летнего мальчика, вынесли приговор в Вологодской области

Вологда, 20 февраля. Вологодский областной суд огласил приговоры Юлии и Евгению Блохиным. Ранее суд присяжных признал их виновными в убийстве своего приемного сына Степы Кукина. Юлия Блохина получила наказание в виде 18 лет лишения свободы в колонии общего режима, Евгений Блохин — четыре года лишения свободы в колонии общего режима.

Степан Кукин попал в приемную семью в апреле 2017 года. Блохины 1,5 года избивали ребенка и не оказывали ему медицинской помощи.

10 августа 2019 года приемная мать в состоянии алкогольного опьянения нанесла беспомощному мальчику множество ударов руками и подручными предметами. Ребенок из-за тяжести травм впал в кому, но женщина убедила мужа скрыть следы преступления. Вместе они заставили дочь взять вину на себя, потому что девочка в силу возраста не подлежала уголовному наказанию.

Приемным родителям, убившим 6-летнего мальчика, вынесли приговор в Вологодской области

Скорую ребенку вызвала знакомая медсестра, которая зашла в гости к Блохиным. Но, несмотря на все усилия медиков, Степа скончался, не приходя в сознание.

«В результате проведения сложных взаимосвязанных судебно-медицинских и других судебных экспертиз, допросов свидетелей из числа окружения семьи следствием были получены доказательства, позволившие опровергнуть версию Блохиной, — прокомментировали в главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации. — Следственным комитетом женщине было предъявлено обвинение в убийстве, умышленном систематическом причинении средней тяжести вреда здоровью, истязании, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ее супругу инкриминированы такие преступления, как совершение умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью, истязание».

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