Барецкий признался, что давно советовал Шнурову «топать» в политику

Санкт-Петербург, 20 февраля. Шоумен Стас Барецкий отреагировал на вступление лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова в Партию роста. Он признался, что давно советовал музыканту начать политическую карьеру.

По словам шоумена, принимавшего участие в выступлениях «Ленинграда» в 2005–2007 годах, для Шнурова настало самое подходящее время, чтобы идти в политику.

«Мне гораздо интереснее видеть в Госдуме Шнурова, чем какого-нибудь условного Ваню из Сибири. Он человек с опытом, знает многих представителей нашей элиты. Я Сереге давно говорил: «Надо в политику топать!» — заявил Барецкий.

Кроме того, в комментарии изданию «Ридус» он выразил мнение, что российский шоубизнес «немного просел».

«Все как бы сейчас умирает, ярких артистов уже не будет», — сказал шоумен.

Вступление фронтмена «Ленинграда» в Партию роста прокомментировал и писатель Захар Прилепин.

«Приветствую решение Сергея Шнурова», — написал он в своем Telegram-канале.

Прилепин выразил надежду, что теперь музыкант сам будет сочинять про себя «смешные стихи».

Политолог и директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов придерживается иной точки зрения по поводу вступления Шнурова в партию. Эксперт считает, что музыканта вряд ли ждет серьезная политическая карьера. Мартынов сравнил Шнурова с президентом Украины Владимиром Зеленским, который возглавил страну, будучи актером и шоуменом.

«У нас такой персонаж типа Шнура на волне популизма не может претендовать не только на первые роли, но даже на роль условного депутата Госдумы», — сказал политолог в комментарии для телеканала «360».

Мартынов уверен, что Шнуров вряд ли ставит перед собой задачу пробиться в политику, поскольку творчество интересует музыканта гораздо больше.

Ранее известный писатель, переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков дал комментарий Федеральному агентству новостей по поводу вступления Шнурова в Партию роста. Он отметил, что планы лидера «Ленинграда» выглядят интересными и разумными.