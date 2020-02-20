Навальный и Соболь ради политических очков поддерживают террористов «Сети»

Москва, 20 февраля. Московский окружной военный суд 25 февраля возобновит рассмотрение дела в отношении Виктора Филинкова, который является одним из создателей террористической организации «Сеть» (запрещена не территории РФ).

Либеральная общественность и деятели признанного в России иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» активно поддерживают террористов «Сети», а также планируют использовать данный повод для организации митингов и провокаций.

Юрист ФБК Любовь Соболь уделяет особое внимание этой теме, публикуя в своих соцсетях все сообщения, которые касаются судебного процесса по делу о террористах «Сети».

При этом Сообль называет судебное разбирательство «политически зависимыми», а также выражает недовольство приговорами, которые были вынесены в отношении некоторых участников террористической организации.

По мнению политолога Ивана Аркатова, Навальный и его сторонники пытаются использовать данный информационный повод для обострения внутриполитической ситуации в России. Кроме того, представители «внесистемной оппозиции» не упускают возможности заработать политические очки, продемонстрировав себя решительными «борцами с режимом».

«Но по факту, это мало к чему приводит. Когда такие личности, как Навальный и Соболь, участвуют в «деле», то ни к чему хорошему это не приведет. Навальный уже обещал защитить своих сторонников, но в итоге никому так и не помог. Это обычный для них пиар-ход», — пояснил эксперт.

Аркатова также добавил, что правоохранительные органы должны обратить внимание на «нездоровую» поддержку фигурантов дела «Сети», которая наблюдается со стороны Навального и его приближенных, передает Nation News.

По данным следствия, участники террористической организации «Сеть» планировали совершить теракты во время президентских выборов и Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Ячейки организации функционировали в Пензе, Санкт-Петербурге, Москве и Белоруссии.

Террористы были задержаны правоохранителями в октябре 2017 года, после того, как студент пензенского педагогического института Егор Зорин пришел в полицию с повинной, раскрыв преступные планы террористической организации. Позднее правоохранители задержали 11 активных членов террористической организации.

Часть из них уже получили сроки. В январе 2019 года Московский окружной военный суд приговорил фигуранта одного из фигурантов дела «Сети» Игоря Шишкина к 3,5 годам колонии. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку он признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

10 февраля 2020 года Приволжский окружной военный суд в Пензе приговорил семерых фигурантов дела сообщества «Сеть» к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.