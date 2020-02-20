Рассылка «Минздрава Украины» о больных коронавирусом в трех городах вызвала панику в стране

Киев, 20 февраля. Рассылка, сделанная якобы с электронной почты Минздрава Украины о больных коронавирусом, выявленных в Киеве, Харькове и Львове, вызвала панику в стране. Об этом в своем блоге сообщил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

В качестве доказательства он показал письмо, которое якобы было отправлено с электронного ящика министерства здравоохранения страны.

«На этот момент на Украине 5 лабораторно подтвержденных случаев COVID-2019 (Киев — 2, Львов — 2, Харьков — 1)», — говорится в тексте.

Отмечается, что во всех областях созданы временные противоэпидемические комиссии и подготовлены региональные планы мероприятий, направленных на противостояние заболеванию.

Мосейчук убежден, что подобные информационные вбросы должна взять под свой контроль СБУ и жестко наказывать их инициаторов. Он также уверен, что ведомство должно призвать к ответу тех, кто подстрекает общество к протестам в регионах.

«Правоохранители, СБУ должны обнаружить, задержать и арестовать лиц, причастных к подстрекательству населения на акции протеста против размещения на карантин украинцев, эвакуированных из Ухани!» — заявил Мосийчук.

Напомним, 18 февраля жители Полтавской области организовали протесты из-за прибытия в регион украинцев, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Недовольные перекрыли дороги и устроили стычки с полицией.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил попытки препятствования возвращению сограждан на родину, указав на то, что этим жители страны показали «далеко не лучшую сторону» своего характера.

Депутат Верховной рады Юрий Бойко выразил уверенность в том, что беспорядки произошли по вине государственного Минздрава, который не смог внятно объяснить населению, что врачи защитят его от коронавируса.