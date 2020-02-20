Солист Мариинского театра Самсонов рассказал, как получил наряды вне очереди за карасей

Санкт-Петербург, 20 февраля. Заслуженный артист России, солист Мариинского театра Владимир Самсонов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал об армейской жизни, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам вокалиста, вопрос, идти ли в армию или нет, не стоял, поскольку все его детство прошло в «портупее и карзачах». Артист, когда был молодым, занимался боксом, играл в рок-группе.

Самсонов пошел в армию в 1982 году, его собирались отправить служить в Воздушно-десантные войска. Он думал, что поедет в Афганистан, где были советские войска, но в итоге его отправили на Черноморский флот.

Солист Мариинского театра рассказал о своем первом боевом походе на крейсере «Жданов». По его словам, в октябре 1983 года он шел с командующим Черноморского флота в поход, а оттуда в Грецию.

«Меня как человека из социалистического мира удивило все. Нас вывели с корабля и сказали: «Увидите монетки, не поднимайте, может быть провокация», — сказал артист.

Певец также поделился армейскими байками с участниками конференции по случаю Дня защитника Отечества.

«Завтра пойдем в увольнительную, смотрите за Самсоновым. — Почему? — Вы видели всех? — Самсонов только форму скинет, мы не отличим от других», — рассказал он.

Также исполнитель рассказал историю о рыбалке на службе и чего стоил ему поход за рыбой. По словам артиста, он с сослуживцем, сделав из ниток, скрепок и пробок удочку, пошли ловить карасей в фонтан рядом с корпусом.