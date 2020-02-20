Во имя Сарраджа: спецслужбы Судана готовили боевиков «Аль-Каиды» для войны на стороне ПНС

Официальный представитель Ливийской национальной армии генерал Ахмад аль-Мисмари еще в начале февраля заявлял, что на стороне Правительства национального согласия (ПНС), базирующегося в Триполи, воюют террористы «Аль-Каиды»1 (деятельность организации запрещена в России), доставленные Турцией в Ливию. Речь шла об идлибских боевиках «Хайят Тахрир аш-Шам» и экс-«Джебхат ан-Нусры»1 (обе организации запрещены на территории России).

Однако 12 февраля в суданских соцсетях появилась информация о лагере подготовки боевиков «Аль-Каиды» на севере страны, где готовили «ополченцев» для защиты ливийской столицы. Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает о содержимом документов.

3 февраля официальный представитель главнокомандующего Ливийской национальной армией генерал Ахмад аль-Мисмари заявил, что Турция переправила в Ливию около полутора-двух тысяч членов «Аль-Каиды», которые вместе с переброшенными ранее протурецкими боевиками из сирийского Идлиба воюют на стороне Правительства национального согласия.

12 февраля на другой пресс-конференции аль-Мисмари раскрыл данные некоторых боевиков — выходцев из «Джебхат ан-Нусры» (она тогда еще официально являлась сирийской ветвью «Аль-Каиды»). Их турецкие спецслужбы вместе с 229 террористами планируют перебросить в Триполи и Мисурату.

Почти одновременно с этим в арабских соцсетях появилась другая информация о боевиках «Аль-Каиды» в Ливии. Ситуация уходит корнями в 90-е годы и имеет отношение к Судану и политике бывших властей Хартума. О связях суданских спецслужб с бандподпольем «Аль-Каиды» известно еще с середины нулевых, а работа суданской разведки с боевиками началась еще раньше, в Судане были тренировочные базы и лагеря подготовки террористов «Аль-Каиды». После революции 2019 года в суданских СМИ начала активно тиражироваться информация о «тайной политике» экс-президента Омара аль-Башира.

В 2005 году издание Los Angeles Times со ссылкой на источник в Госдепе рассказывало о тесном сотрудничестве суданского мухабарата с американским ЦРУ: местные разведслужбы предоставляли ценную информацию об агентурной сети «Аль-Каиды» в обмен на игнорирование деятельности суданцев в Дарфуре.

Слитые в Сеть документы указывают на то, что суданский мухабарат курировал переброску террористов «Аль-Каиды» в Ливию, а также вывозил местную нефть в обмен на золото и оружие. В суданских СМИ связали деятельность разведслужб с фигурой Омара аль-Башира, обвинив его в проработке схем по переброске боевиков в Ливию совместно с Турцией и Катаром.

12 февраля в соцсетях появилось видеоинтервью с офицером суданской разведки, который заявил, что боевики прошли трехмесячную подготовку в расположенном где-то в Северном штате Судана лагере Аш-Шамали (название, скорее всего, условное, поскольку «Аш-Шамали» переводится с арабского как «северный»). Благодаря утечке стало известно, что разведывательные структуры Судана обеспечили доставку боевиков «Аль-Каиды» в Ливию. Другой выложенный на просторы сети документ от 12 октября 2018 года рассказывает о переброске четырех отрядов общей численностью 300 человек из суданского лагеря Аш-Шамали в Ливию.

Офицер суданской разведки заявил, что одновременно в лагере обучалось от 800 до 1000 боевиков, которые отправились в Ливию после завершения обучения. Большая часть контингента была из Судана, хотя были и выходцы из Сомали. Как заявляют в расследовании Free West Media, среди «курсантов» лагеря Аш-Шамали были небезызвестные в Правительстве национального согласия лица: Халифа Хадия, Усама аль-Джувейли и Рауф Карра. Редакции Telegram-канала «Рыбарь» удалось найти только подтверждение того, что в Судане проходили обучение боевики из их отрядов, а вот информация о том, что тот же аль-Джувейли ездил в Судан, под сомнением.

Шаабан Халифа Хадия в Ливии занимает пост заместителя секретаря Правительства национального согласия. Несколько лет назад он был задержан в Египте по подозрениям в связях с «Аль-Каидой», но вскоре был выпущен на свободу.

Усама аль-Джувейли руководит обороной Триполи и командует Западным военным округом. Его подчиненных неоднократно обвиняли в резне военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА). В прошлом Усаму аль-Джувейли замечали в компании Виссама бин Хамида, полевого командира «Совета революционеров шуры Бенгази», радикального альянса суннитов-джихадистов, который стоял за атакой на посольство США в Бенгази.

Рауф Карра возглавляет отряд «РАДА», так называемые «силы быстрого реагирования», которые контролируют тюрьму в аэропорту Митига, где, в числе прочих, незаконно удерживаются русские социологи.

Всего же суданская «Аль-Каида», согласно информации из опубликованных документов, составляет треть всех наемников, сражающихся на стороне ПНС в Ливии. Связи правоохранительных структур Триполи с террористическими организациями уже не вызывают удивления.

Что же касается своевременности публикации в суданских СМИ очередной порции документов, проливающих свет на связи бывшего суданского правительства и спецслужб, то все объясняется довольно просто. В середине января Оперативное управление ныне расформированной Службы национальной разведки предприняло неудачную попытку силового захвата Хартума. После обезвреживания заговорщиков и ликвидации Службы документы, доказывающие связь бывших властей с международными террористами, были преданы огласке.

Si vera narretis, non opus sit testibus (Когда вы говорите правду, свидетели не нужны, лат.).

1 Организация запрещена на территории РФ.