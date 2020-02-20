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ФАН-ТВ

Конфликт москвичей и строителей на Мичуринском проспекте попал на видео. ФАН-ТВ

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Москвичи не пускали технику на стройплощадку. Конфликт горожан и строителей разгорелся на Мичуринском проспекте. Очевидцы сообщают, что техника не останавливалась перед людьми и ехала на них даже на тротуаре. СМИ сообщают о пяти пострадавших, двух из них госпитализировали. 
Застройщик планирует возвести многоэтажный дом на Мичуринском 30Б. Местные жители убеждены, что новое здание оставит без солнечного света жильцов близлежащих домов.

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