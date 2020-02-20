Песков прокомментировал возможность встречи Путина и Эрдогана по Идлибу

Москва, 20 февраля. Никакой конкретной информации о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу сирийского Идлиба пока нет. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Нет, пока не появилось», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, что ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин и Эрдоган могут провести встречу из-за обострения ситуации в Идлибе.

Обстановка в Идлибской зоне деэскалации в последнее время значительно обострилась из-за агрессивных действий террористов. Правительственная армия Башара Асада была вынуждена вернуться к операции против боевиков, которые увеличили боевую активность.

На сегодняшний день провинция Идлиб почти полностью контролируется террористическими группировками. Из-за активизации военных действий турецкие военнослужащие уже дважды попадали под обстрел. При этом оба раза Анкара заявляла о нанесении авиаудара в качестве ответной меры. Российская сторона отметила, что Турция не предупредила Москву и Дамаск о перемещении своих войск в Идлибе.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что победа над терроризмом в сирийской провинции Идлиб — неизбежна. По его словам, принципиально важно отделить сирийскую оппозицию от боевиков, которые с ней сотрудничают. Это позволит забрать контроль над сирийскими территориями у джихадистов и ускорить мирный процесс.