Охрана спасла Порошенко от неудобного вопроса российской журналистки

Киев, 20 февраля. Охрана бывшего президента Украины Петра Порошенко оттеснила российскую журналистку от экс-главы государства из-за неудобного вопроса.

Корреспондент РЕН ТВ обратилась к Порошенко с вопросом о так называемой «Небесной сотне». Журналист спросила, почему бывший президент написал в Facebook про 80 погибших на Майдане.

Однако охрана Порошенко не дала журналистке получить ответ на провокационный вопрос и отстранила корреспондента в сторону.

«Уезжайте в Россию», ― крикнул один из охранников.

Ранее на Украине разгорелся скандал из-за так называемой «Небесной сотни». Юрист Андрей Портнов и бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш выяснили, что список жертв киевского Майдана 2014 года, так называемая «Небесная сотня», содержит множество лиц, гибель которых не имеет отношения к указанным событиям. В «Небесной сотне» значатся 112 человек, при этом минимум 25 из них погибли по необъяснимым причинам. Часть погибла при не связанных с протестами обстоятельствах, в том числе совершив суицид, а часть была убита протестующими.

В ноябре 2013 года сторонники евроинтеграции Украины заняли площадь Независимости в центре Киева сразу после того, как правительство Николая Азарова сообщило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. В ходе столкновений 20 февраля 2014 года погибли более 100 человек. Пришедшие в результате госперевороты киевские власти возложили ответственность за организацию расстрела на бывшее руководство Украины, однако факты свидетельствуют о том, что расстрел был организован зачинщиками Майдана и оппозицией.