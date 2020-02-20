Ученые нашли способ поддержать когнитивные способности людей старше 30 лет

Вашингтон, 20 февраля. Американские ученые заявили, что разообразная деятельность является лучшим способом поддержания когнитивных способностей мозга для людей после тридцати лет.

Как пишет издание The Journals of Gerontology, мозг должен постоянно испытывать нагрузку. Это единственный рецепт, чтобы остановить его старение, пишет Planet Today.

По словам исследователей из Университета Южной Флориды, в течение дня человек занимается самыми разными делами. Он работает, готовит еду, смотрит телевизор, читает книги, занимается спортом.

Но этого недостаточно, чтобы хорошо нагрузить мозг. Чем больше задач вы решаете в течение дня, тем активнее и здоровее будет мозг.

Это подтверждают результаты масштабных исследований, в которых приняли участие более 700 человек. Участники исследования, которые регулярно изучали что-то новое, в том числе иностранные языки, продемонстрировали лучшие когнитивные способности, чем те, кто рутинно проводил время.

Ранее ученые из Олбани нашли способ, как замедлить старение мозга. Специалисты нашли новый тип иммунных клеток, которые накапливаются в мозге пожилого человека.

Активация этих клеток способна дать мозгу вторую жизнь и повлиять на качество мыслительных процессов.