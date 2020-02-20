Дания не допускает дипломатов РФ к задержанным россиянам с судна Duncan Island

Копенгаген, 20 февраля. Правоохранительные органы Дании арестовали 6 россиян по подозрению в контрабанде наркотиков. Пятеро арестованных — члены судна Duncan Island, которое направлялось из Швеции в Петербург. При обыске корабля полиция обнаружила контейнер со 100 кг кокаина.

Как рассказал Федеральному агентству новостей источник в Министерстве иностранных дел РФ, сотрудники российского консульства в Копенгагене узнали об инциденте из местных СМИ и своих источников еще 17 февраля.

Тогда появилась информация о том, что двое граждан Латвии и россиянин пытались перевезти на лодке 100 кг кокаина. Полиция сначала задержала трех подозреваемых, а затем — весь экипаж судна, который насчитывает 27 человек.

Российские дипломаты направили запрос в полицию с просьбой предоставить список задержанных россиян, но правоохранительные органы отказались делиться сведениями без участия МИД Дании. Внешнеполитическое же ведомство королевства на запросы не отвечает. Накануне Россия направила жесткую ноту с требованием предоставить список задержанных россиян и организовать доступ к ним дипломатов и адвокатов, однако и этот документ остался без ответа.

Источник ФАН также уточнил информацию по арестованным. По его словам, на данный момент взято под стражу 8 человек, однако их гражданство неизвестно.

Ранее сообщалось, что двое военнослужащих НАТО в Литве попались на наркотиках. Хорватские военные признались, что купили и употребили наркотики во время регулярного увольнения из казармы. За «оскорбление чести мундира» они будут уволены со службы.