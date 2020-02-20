Чичерина ответила Макаревичу на слова о «торжестве агрессивной бездарности» в России

Певица и общественный деятель Юлия Чичерина отреагировала на очередные антироссийские заявления лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, который пожаловался на «торжество агрессивной бездарности» в России.

Это заявление прозвучало в интервью Макаревича немецкому изданию «Deutsche Welle на русском».

«Меня раздражает, что суд у нас превращается в произвол, телевидение превращается в помойку, что местами агрессивная бездарность и серость торжествуют», — заявил Макаревич, который ранее выступил в поддержку осужденных фигурантов запрещенной в РФ террористической организации «Сеть».

Комментируя слова Макаревича Федеральному агентству новостей, Юлия Чичерина призвала коллег-музыкантов больше работать над собой, не впадая в иллюзии собственной исключительности.

«У нас, у артистов, у всех без исключения, если не работать над собой, очень сильно раздувается эго, — отметила Чичерина. — Как у детишек, читающих стишочки на табуретке, от чрезмерного внимания, восторженных аплодисментов и искреннего восхищения поклонников появляется ощущение собственной яркости и «серости» окружающего мира. А как следствие — появляется сильная ранимость, которая с возрастом перерастает в страшную раздражительность».

Чичерина подсказала Макаревичу, как противостоять подобным искушениям.

«Скажу словами преподобного Нектария Оптинского: «Как найдет на тебя раздражение, тверди только: «Господи, помилуй». Молитвой всякая скверна отчищается», — подчеркнула певица.

Отметим, фрагмент интервью Макаревича, выложенный в Twitter, вызвал острую реакцию части пользователей. Так блогер с ником Ланы в качестве комментария выложил видео уничтожения насекомыми растительности, снабдив ролик своей подписью.