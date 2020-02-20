Штиль вспомнил, как в армии пролил шампанское на командующего и получил в подарок часы

Санкт-Петербург, 20 февраля. Советский и российский актер Георгий Штиль в преддверии Дня защитника Отечества на площадке Медиагруппы «Патриот» вспомнил свои военные годы и рассказал забавные истории из армейской жизни.

Один из случаев произошел на Новый год в Доме офицеров в театральном кружке во время службы в Калининграде.

«Приходит генерал-полковник в белом мундире, командующий Северо-Западом Батов, дважды герой СССР. Я встал по стойке смирно, мне только ефрейтора присвоили. Сказал Батов мне сесть и открыть шампанское. Я начал открывать, руки дрожат. Открыл, а вся струя на мундир ему. Он хохочет, а я думаю: завтра расстреляют, как пить дать», — поделился Штиль.

По его словам, гнева за испорченную форму со стороны командующего так и не последовало, он просто переоделся в чистый мундир, а сам актер позднее еще и получил в подарок часы за заслуги в самодеятельности. Штиль признался, что именно эта служба дала ему профессию.

В другой истории, которая была под Сталинградом, Штиль главным героем не был, но все же решил ее рассказать.

Актер отметил, что под нынешним Волгоградом было танковых генералов, и у одного был брат, окончивший известную французскую Сорбонну. По воспоминаниям Штиля, он был высокий, красивый, с голубыми глазами и светлыми волосами — очень походил на арийца.

Молодого человека не расстреляли, а направили к зэкам. Те его полюбили, и он писал всем малявы. Заключенные сдружились с выпускником Сорбонны и предложили стать паханом — главарем. Тут встал вопрос о наколках, которые полагается иметь авторитету.

«Что вы, учиться хочу, плен кончится», — пытался отказаться новоизбранный авторитет.

Но его уговорили. В результате на животе военного появилось тату немецкого танка и надпись на немецком: «С нами Бог». За этими объектами боди-арта последовали и другие. Как рассказал Штиль, с тех пор мужчина никогда в жизни не раздевался, а на его спине потом отразился и план разгрома немецких войск под Сталинградом.

В пресс-центре «Патриота» продолжается конференция, посвященная празднованию Дня защитника Отечества. ФАН приглашает всех читателей в реальном времени в ходе онлайн-голосования выбрать лучшего, по их мнению, гостя мероприятия — наиболее подготовленного защитника.