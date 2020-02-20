Актер Кошонин рассказал, как его обвинили в покушении на маршала Устинова

Санкт-Петербург, 20 февраля. Российский актер Сергей Кошонин рассказал «смешную и трагическую» историю о том, как его обвинили в покушении. Артист принимает участие в пресс-конференции «День защитника Отечества: что такое армия для российских мужчин», которая проходит в четверг в Медиацентре «Патриот».

«Это смешная история, но и трагическая. В 1979 закончил вуз на Моховой, попал в танковый корпус. Служили по 2 года, с высшим образованием — 1,5. Сам пришел в военкомат, сдал документы. Каждый мужчина, я считал тогда, должен пройти эту школу», — отметил Кошонин.

По его словам, командира танка из него не получилось, потому что «стукался о люк танка», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Был набор в Афганистан, мы считали, что за месяц все вопросы решим. Но попал в ансамбль песни и пляски. Первый выезд в Москву на концерт. Мы разоружали кофры с костюмами, майоры открывали двери нам. Номер ансамбля песни и пляски начинается, а я заранее вышел на балкон. Иду, а меня спрашивают: «Вы куда»? — «Я к пистолету». Потом вокруг свет в лицо и вопросы: «Где этот террорист? Орудие где? Где пистолет?». Меня повели по винтовой лестнице. На концерте тогда присутствовал министр обороны маршал Устинов. Пистолетом оказался прожектор», — рассказал артист.

Он вспомнил, как его отвезли в комендатуру, где официально обвинили в покушении на жизнь Устинова. Однако позже выяснилось, что атрибутика театра не относится к вооружению, резюмировал Кошонин.