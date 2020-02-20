Москалькова предлагает изменить закон для защиты людей при расселении из аварийного жилья

Аппарат уполномоченного по правам человека в РФ 20 февраля на круглом столе по защите прав граждан в сфере ЖКХ попросил Фонд содействия реформированию ЖКХ разработать рекомендации по изменению законодательства, чтобы защитить людей при расселении аварийного жилья, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В России есть вопиющие случаи, когда людей из аварийных домов переселяют в дома примерно такого же качества — эту проблему сегодня обсуждали эксперты в сфере ЖКХ на мероприятии в аппарате уполномоченного по правам человека РФ в Москве.

«Люди жалуются на то, что их переселяют из одного аварийного дома фактически в другой аварийный, — рассказала коллегам Татьяна Москалькова. — Люди надеются получить новое жилье, но потом остаются недовольными. Если они считают, что дом, в который их поселили, низкого качества, как можно решить эту проблему? Как заказать экспертизу, за чей счет ее можно провести?».

Проблему подтвердил гендиректор правового департамента ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» Геннадий Адамович. По его мнению, такие ситуации вообще не должны возникать при вводе в эксплуатацию новых домов на замену аварийных.

«Сейчас во всех случаях такие дома строятся за бюджетные деньги, — объяснил он. — Поэтому строительный надзор и комиссия по приемке обязательны, и эти меры должны исключать наличие явных строительных недостатков. Скрытые могут проявиться в процессе эксплуатации, тогда мы такой дом ставим на учет. Но такие ситуации вообще не должны возникать…».

Но возникают, отметили в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ. В качестве альтернативы Татьяна Москалькова попросила сформулировать рекомендации по изменению в законодательство, чтобы по возможности проводить предварительные экспертизы до заселения в новое жилье и не доводить до более сложной проблемы.

Еще одна инициатива, которая появится в рекомендациях по изменению ФЗ-473 — это обязанность регионов (вместо права — как записано на сегодняшний день) обязать субъекты РФ гарантировать людям возмещение нормативной стоимости равнозначного нового жилья при расселении из аварийного.

К дискуссии подключилась исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Она рассказала о том, что регионы России все больше переходят на вариант выкупной цены — частичной компенсации аварийного жилья вместо строительства нового дома.

«В таком аварийном жилье немало практически нищих собственников, чей прожиточный минимум не позволяет им купить жилье на рынке, когда им предоставляют субсидию при расселении, — сказала Разворотнева. — Должны быть разные способы поддержки людей с доходом ниже прожиточного минимума при приобретении жилья после расселения из аварийных домов».

Напомним, что сейчас при расселении из собственности жильцам предлагают выкупную стоимость их ветхого жилья, но этих денег не хватает, чтобы купить жилье на рынке или взять ипотеку.

«Это опасно, потому что мы видим много случаев, когда людям выкручивают руки и заставляют выбирать именно эту субсидию, — рассказала эксперт ЖКХ Разворотнева. — Мы выступаем за то, чтобы человеку давали равноценное жилье в маневренном фонде, если у него собственный уровень дохода ниже прожиточного минимума. Сейчас Москалькова призывает к тому, чтобы обязать регионы поддерживать таких людей при приобретении нового жилья, чтобы они не оказывались на улице».

По данным аппарата уполномоченного по правам человека в РФ, количество обращений по проблемам расселения из аварийного жилья ощутимо снизилось за прошедший год. Рекомендации, которые сформулируют в Фонде содействия реформированию ЖКХ, передадут в органы законодательной власти.