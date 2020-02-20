Ливийские шейхи и представители племен обсудят возможные решения кризиса в Ливии

Бенгази, 20 февраля. Лидеры ливийских племен, шейхи и представители Феццана, Киренаики и Триполитании 19 февраля начали национальный диалог. Об этом сообщают в официальном аккаунте Ливийской национальной армии (ЛНА) в Twitter.

2500 tribe leaders ,Sheikh , and city delegate from #Cyrenaica, #fazzan and #Tripolitania , have started a national dialogue to discuss the major obstacle and challenges that face libya and to find a permanent solution to the Libyan crisis based on a local Libyan National Basis. pic.twitter.com/GtlSJ01Gac — M.LNA (@LNA2019M) February 19, 2020

Сообщается, что главной темой обсуждения на встрече представителей из разных уголков страны станут поиски путей долгосрочного решения ливийского кризиса, которые будут основаны на внутригосударственных принципах.

Ранее глава министерства иностранных дел временного правительства Ливии Абдулхади аль-Хувейдж заявил о возможности проведения конференции по урегулированию ситуации в Ливии в Москве.

19 января в Берлине состоялась международная конференция, посвященная поискам путей решения ливийского кризиса. По ее итогам был согласован документ, содержащий рекомендации и предложения по преодолению вооруженного противостояния в стране — представители 16 государств договорились прекратить вмешательство в ситуацию на Ближнем Востоке и поддерживать какую-либо из сторон любыми способами.

Ранее председатель Палаты представителей Агила Салех представил план, при реализации всех 12 пунктов которого кризис в стране будет преодолен. Положения документа были озвучены во вторник 18 февраля.