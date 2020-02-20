Турецкая артиллерия атаковала позиции ЛНА

Триполи, 20 февраля. Несколько ударов по позициям Ливийской национальной армии (ЛНА) нанесли турецкие наемники в Триполи.

Военные ЛНА оказались под обстрелом турецкой артиллерии. Несколько залпов по позициям вооруженных сил были нанесены из парка ан-Наср, где находятся наемники, защищающие террористический режим Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Об этом 20 февраля сообщает аккаунт MstrMax11 в социальной сети Twitter.

Вместе с тем сообщается, что на силы Ливийской национальной армии совершено нападение с помощью беспилотника. Воздушный аппарат бомбил район Вади ар-Рабия. Как пишет источник, военные сбили БПЛА.

Напомним, что 18 февраля ЛНА дважды подверглась нападению со стороны наемников. Два беспилотника были запущены из столичного аэропорта «Митига», который находится под контролем ПНС. Сейчас воздушная гавань переоборудована под военную базу, где располагаются турецкие военные.

Таким образом наемники Правительства национального согласия провоцируют ЛНА, чтобы сорвать действующий в Триполи режим прекращения огня. Ранее они обвинили военных в атаке на турецкое судно — якобы вооруженные силы Ливии нанесли удар по плавсредству. Впоследствии выяснилось, что точечный удар пришелся по складу с оружием. Таким образом армия ответила на обстрел ее позиций.

При этом Турция продолжает поставлять для наемников ПНС вооружение и военную технику, нарушая оружейное эмбарго. Закрыть пути снабжения планирует Евросоюз, который готовит специальную миссию по недопущению дальнейших поступлений оружия для триполитанских бандформирований. Однако руководство Правительства национального согласия негативно отреагировало на планы ЕС.