Матиос раскритиковала «ошалевших» украинцев за бунты против эвакуированных из КНР

Киев, 20 февраля. Жители Полтавской области Украины устроили бунт против украинцев, эвакуированных из Китая в связи со вспышкой коронавируса. Писательница Мария Матиос раскритиковала «ошалевших в своей нетерпимости» соотечественников.

Во вторник Украина выслала самолет в Китай, чтобы вывезти из страны своих граждан. Эвакуированных граждан Украины разместят на карантин в санатории в поселке городского типа Новые Санжары Полтавской области.

Однако жители украинского региона взбунтовались против эвакуации соотечественников. Автомобилисты заблокировали дороги, ведущие в поселок от трассы М-22 «Полтава», на въезде в Новые Санжары начались стычки с полицией.

Матиос призналась, что не понимает, что же случилось «добрыми, сострадательными, набожными» украинцами.

«Сегодня тысячи вспоминают расстрелы 20 февраля на Майдане. Жгут свечи. Некоторые даже пустят фальшивые слезы […] И в то же время эти же «сердечные» люди ошалели в своей нетерпимости к своим же соотечественникам, которых возвращают из Китая. Не-ин-фи-ци-ро-ван-ных», — написала Матиос в Facebook.

Писательница напомнила, что в тех же городах и регионах, где открыты центры приема для эвакуированных из Китая граждан, свирепствуют эпидемии туберкулеза, алкоголизма, наркомании, венерических заболеваний. Однако против этих болезней никто не протестует. Матиос призвала украинцев быть сознательными и проявлять человечность.