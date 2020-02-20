Журналист Скачков призвал Россию защитить своих граждан, задержанных в Ливии

Москва, 20 февраля. Региональный журналист, директор омского портала GLAGER Константин Скачков вышел на пикет у посольства Ливии в Москве, чтобы поддержать российских социологов, задержанных в Триполи. Бессрочная общероссийская акция в поддержку социологов Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, находящихся в плену у террористов в Триполи с мая прошлого года, собрала известных журналистов, политиков и общественных деятелей.

«Я давно общаюсь и дружу с главой Фонда защиты национальных ценностей Александром Малькевичем. Когда он опубликовал еще первый призыв поддержать наших социологов в Ливии, я сразу же откликнулся», — рассказал корреспонденту ФАН Скачков.

По словам журналиста, задержание Шугалея и Суэйфана лежит вне правового поля.

«Неправильно, что наших граждан задерживают. Речь идет не о каких-то разведчиках, речь идет о социологах, которые делают свою работу, согласованную с действующим правительством Ливии», — напомнил Скачков.

Российские власти обязаны предпринять меры по освобождению социологов, полагает он.

«Россия должна обеспечить правосудие для своих граждан. Мы помним историю израильтянки Наама Иссахар, которую помиловал президент РФ Владимир Путин. В общем-то, осудили ее за дело, за транзит наркотиков. Но за нее вступались премьер-министр и президент Израиля, и все-таки ее помиловали», — вспоминает Скачков.

Однако задержание российских социологов не имеет оснований.

«Здесь же нет никаких доказательств вины, не предъявлены обвинения. Они сделали свою работу качественно, увидели следы террористических группировок в Ливии и решили о них заявить. Чтобы они замолчали, их и посадили», — полагает журналист.

Напомним, Максима Шугалея и Самера Суэйфана в мае 2019 года похитили члены группировки RADA, подконтрольные МВД нелегитимного Правительства национального согласия Ливии. При этом против российских социологов до сих пор не выдвинули обвинений, они лишены возможности общаться с внешним миром, против российских граждан применяется психическое и физическое давление.

Ранее одиночный пикет за освобождение незаконно удерживаемых российских социологов поддержал журналист-транспортник Александр Фролов.