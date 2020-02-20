ЛНР передала Киеву тело военнослужащего, погибшего при попытке прорыва в Донбассе

Луганск, 20 февраля. Представители ЛНР передали Киеву тело военнослужащего ВСУ, который погиб 18 февраля при попытке проникнуть на территорию республики в составе украинской диверсионно-разведывательной группы. Об этом сообщила руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

По ее словам, Луганск передал украинской стороне тело военнослужащего ВСУ Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля в районе населенного пункта Голубовское. Кроме того, представители ЛНР передали Киеву останки военнослужащего ВСУ, который погиб в районе Луганского аэропорта в 2014 году.

«По итогам молекулярной экспертизы была установлена личность погибшего, и украинская сторона была уведомлена в рамках переговорного процесса. Поэтому сегодня мы выполняем свои обязательства: передаем тело погибшего и костные останки», — пояснила Кобцева.

Напомним, 18 февраля диверсионно-разведывательная группа ВСУ попыталась проникнуть на территорию ЛНР в районе поселка Голубовское, который расположен на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

В ходе прорыва украинские диверсанты подорвалась на минном поле, в результате чего погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения. После этого с «целью эвакуации убитых и раненых» командир 93-й бригады ВСУ отдал приказ о нанесении массированного артиллерийского удара по позициям Народной милиции ЛНР и населенным пунктам республики.