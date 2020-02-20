Москалькова считает, что люди с ВИЧ стесняются просить о защите своих прав

Москва, 20 февраля. За последний год количество обращений по проблеме ВИЧ в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ стало меньше, об этом сообщила журналистам российский омбудсмен Татьяна Москалькова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Москалькова обратила внимание, что снижение числа обращений о ВИЧ в аппарат уполномоченного по правам человека не говорит о том, что проблема перестает быть актуальной.

«Но это не значит, что проблема ушла, тем более, что люди стесняются обращаться по этому вопросу», — уточнила Москалькова.

Она добавила, что из-за ВИЧ-инфекции людям приходится изолироваться, что причиняет им нравственные страдания.

«Они дистанцируются, их унижают, — сказала Москалькова. — Конечно, надо вернуться к социализации этих людей, отношению к ним и вопросам оказания им медицинской помощи».

Напомним, несколько дней назад в СМИ распространилась информация о том, что врач поликлиники поселка Ныроб Пермского края отказала в приеме пациенту с ВИЧ. Мужчина, освободившийся из колонии, обратился в медучреждение за консультацией по получению необходимых препаратов, но терапевт встретила его криками, убежала от него в регистратуру и пожелала «поскорее умереть».

На данный момент по смертности от болезней, вызванных ВИЧ, в России лидируют Кемеровская, Иркутская и Свердловская области.