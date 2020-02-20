Как украинские пранкеры и СМИ спровоцировали столкновения из-за коронавируса

Именно украинские пранкеры и СМИ наэлектризовали население, которое выступает против размещения в Полтавской области эвакуированных из китайской Ухани, считает специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Ранее пресс-служба управления Нацполиции по Полтавской области сообщила, что жители города Новые Санжары перекрыли дорогу перед приездом группы эвакуированных из Ухани украинцев.

«При попытке полицейских разблокировать проезжую часть некоторые участники акции оказывали сопротивление, возникла краткосрочная потасовка», — значится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, правоохранители добавили, что сумели установить личности более десяти наиболее агрессивных местных жителей и «разъяснили им юридические последствия совершения противоправных действий». Тем не менее к месту потасовки была направлена военная техника с большим количеством силовиков в полной боевой экипировке.

Комментируя ситуацию, специальный корреспондент издания «Комсомольская правда» Александр Коц в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что столкновения местных жителей с силовиками происходят на самом деле не только в Полтавской области.

«Такие же бунты были на Киевщине, там то же самое происходило. Во Львовской области — причем там четко шло разграничение, деление на западную Украину и всю остальную. Бытует мнение, что западной Украине мстят за то, что она не голосовала за [Владимира] Зеленского. Но это общая психиатрия, причем это эффект бумеранга. Когда шла эвакуация российских граждан из Китая, через украинские СМИ, через украинских пранкеров распространялись фейки о том, что в России чуть ли не эпидемия, что власти все скрывают. Ну, вот, собственно такими сообщениями они свое же население наэлектризовали, и оно сейчас, боясь распространения эпидемии по стране, выходит на улицы и пытается не допустить в свои города эвакуированных из Ухани», — пояснил Коц.

На этом фоне, по словам собеседника ФАН, очень жалко выглядят заявления украинского президента Владимира Зеленского, «который из своей предвыборной котомки в очередной раз достает мантры про то, что нельзя делить украинцев на хороших и плохих».

«Но он сам с утра почтил память погибшей «Небесной сотни» и никоим образом не вспомнил о погибших «беркутовцах», то есть, тут такое лицемерие, двойные стандарты. Я также думаю, что тут не обошлось без политического подтекста, потому что сообщается, что на Полтавщине дороги перекрывают представители «Правого сектора»1 (запрещенная в России организация. — Прим. ФАН). То есть, где-то это политика, помноженная на психиатрию, где-то — чистая психиатрия. Сложно на нынешней Украине это отличить друг от друга», — заключил Александр Коц.

Напомним, Boeing 737-73V авиакомпании Sky Up с эвакуированными из китайской Ухани гражданами Украины приземлился в Харькове. В аэропорту назначения самолет должны были встречать врачи и силовики, которые доставят пассажиров в специальный госпиталь под Полтавой на карантин. Однако жителям региона такая идея властей показалась излишней, что и привело к столкновениям с полицией.

1 Организация запрещена на территории РФ.