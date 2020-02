«Гоблин» Пучков отреагировал на вступление Шнурова в партию

Известный писатель, переводчик, видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал появление фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова на собрании региональной организации Партии Роста в Санкт-Петербурге. По последним данным Шнуров официально вступил в эту партию и, не исключено, что намерен попробовать себя в политике в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

Комментируя политические амбиции Шнурова, Дмитрий Пучков заявил Федеральному агентству новостей, что планы лидера «Ленинграда» выглядят интересными и разумными.

Пучков фактически напутствовал Шнурова на участие в политической жизни в стране в надежде, что музыканту есть что предложить избирателям.

Собеседник ФАН напомнил о цитате из знаменитого американского писателя Марка Твена, которому приписывают следующие слова:

«Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать» (If voting made any difference they wouldn't let us do it).