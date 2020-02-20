«Гоблин» Пучков отреагировал на вступление Шнурова в партию

Известный писатель, переводчик, видеоблогер Дмитрий «Гоблин» Пучков прокомментировал появление фронтмена группы «Ленинград» Сергея Шнурова на собрании региональной организации Партии Роста в Санкт-Петербурге. По последним данным Шнуров официально вступил в эту партию и, не исключено, что намерен попробовать себя в политике в качестве кандидата в депутаты Госдумы.

Комментируя политические амбиции Шнурова, Дмитрий Пучков заявил Федеральному агентству новостей, что планы лидера «Ленинграда» выглядят интересными и разумными.

«С моей точки зрения, за всем этим может стоять только личное желание Сереги, поэтому он туда (в политику) и идет, — отметил Пучков. — Думаю, Серега значительно умнее, чем большинство наших политиков, так что то, что он туда идет, — ну, может, что-то хорошее сделает».

Пучков фактически напутствовал Шнурова на участие в политической жизни в стране в надежде, что музыканту есть что предложить избирателям.

«Люди у нас в стране почему-то массово недовольны жизнью, — отметил Пучков. — Мне все время хочется задать этим людям вопрос: это же вы выбирали, это же вы думали, что, если бросить бумажку в урну, сразу счастье наступит? Не наступит».

Собеседник ФАН напомнил о цитате из знаменитого американского писателя Марка Твена, которому приписывают следующие слова:

«Если бы от выборов что-то зависело, нам бы не позволили в них участвовать» (If voting made any difference they wouldn't let us do it).

Впрочем, эта фраза — уже история, поэтому к желанию Шнурова что-то изменить стоит относиться с уважением, считает писатель.

«Так что надеюсь, что Серега сможет что-то хорошее сделать», — фактически напутствовал музыканта Дмитрий «Гоблин» Пучков.

Выборы в Госдуму должны состояться осенью будущего года, в настоящее время обсуждаются изменения в Конституцию РФ, которые призваны усилить суверенитет России, а граждан страны сделать более социально защищенными.