Эксперт прокомментировал совместные рейды судебных приставов и ГИБДД

Москва, 20 февраля. Автоэксперт Вячеслав Субботин раскритиковал инициативу, благодаря которой судебные приставы присоединились к инспекторам ГИБДД в поимке злостных неплательщиков штрафов.

С 20 февраля полицейские останавливают автомобили должников, а приставы накладывают на них арест. Такая мера применяется в отношении водителей с множеством неоплаченных штрафов.

«К сожалению, служба судебных приставов не работает вообще никак. Приставы не могут собрать то, что присудил суд» — прокомментировал Субботин, его слова передает «360».

По его мнению, это плохая практика, когда сотрудников, которые следят за безопасностью на дорогах, привлекают к взысканию долгов. Субботин уверен, что нельзя арестовывать транспорт из-за нарушений.

Данную меру ввели после смертельного ДТП в Москве, виновником которого стал злостный нарушитель. По данным СМИ, некоторые автомобилисты накопили более тысячи неоплаченных штрафов.

Автомобили нарушителей в Москве отслеживают с помощью камер видеонаблюдения. Эту практику могут ввести на всей территории ЦФО уже до конца 2020 года.

Ранее сообщалось, что в России ужесточили правила скоростного режима. Порог превышения скорости снизили до 10 километров в час. Ожидается, что это позволит снизить число ДТП на российских дорогах.