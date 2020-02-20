Песков прокомментировал рост количества уголовных дел в отношении бизнесменов

Москва, 20 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о резком росте количества уголовных дел в отношении представителей бизнеса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы, безусловно, обратили внимание, это важная информация. Президент выступает за то, чтобы все было подчинено задачам ускорения экономического развития и активизации инвестиций. Эти процессы должны быть ограждены от излишнего влияния и давления любых ведомств при условии соблюдения законности», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, связано ли увеличение числа уголовных дел в отношении предпринимателей с методами ведения бизнеса или с усердной работой правоохранителей, пресс-секретарь президента добавил, что эту информацию необходимо проанализировать.

Напомним, ранее уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, ссылаясь на данные Следственного комитета РФ, МВД и ФСБ за 2019 год, сообщил, что в прошлом году завели на 37% больше уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями, чем годом ранее. Он утверждает, что в прошлом году было зарегистрировано свыше 317 тысяч подобных нарушений закона. По словам Титова, 80% этих уголовных дел возбудили по статьям, которые позволяют квалифицировать неисполнение обязательств по договорам как мошенничество.