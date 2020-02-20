Правозащитный проект «За правду» готовит иск Глищинской против Украины в ЕСПЧ

Правозащитный проект «За правду» собрал все документы и начал подготовку иска одесситки Елены Глищинской против Украины в Европейский суд по правам человека, сообщили Федеральному агентству новостей.

«На данный момент мы начали готовить иск «Глищинская против Украины». Елена уже передала документы юристам. О дате направления иска в Страсбург будет дополнительно сообщено», — отметил руководитель правозащитного проекта Евгений Мефедов.

Елена Глищинская подчеркнула, что иск против Украины — это принципиальный вопрос.

«3,5 года назад меня с новорожденным ребенком обменяли как военнопленную. До этого я год находилась в СИЗО в Одессе по фейковому обвинению в подготовке к сепаратисткой деятельности и измене Родине. Ни имея никаких доказательств, меня продержали в нечеловеческих условиях больше года. При этом в ход шли угрозы, методы усмирения и нарушения всех возможных прав человека. Для меня вопрос о признании Европейским судом по правам человека факта притеснения свободы слова на Украине и пыток в украинской тюрьме — принципиальный. И хотя сейчас я нахожусь в безопасности, уголовное дело против меня украинское «правосудие» и правоохранительные органы продолжают раскручивать. Кроме того, по таким же надуманным обвинениям на Украине за годы «разгула демократии» были арестованы тысячи журналистов, общественных деятелей, да и просто людей, высказывающих открыто свою точку зрения. Именно поэтому деятельность правозащитного проекта «За правду» очень важна и для меня, и для всех честных свободолюбивых людей».

Елена Глищинская, одесситка, была арестована спецслужбами Украины за свою журналистскую деятельность в 2015 году и вырвалась на свободу чудом — по обмену заключенными между Украиной и Россией.

Глищинская являлась активистом общественного движения «Народная рада Бессарабии», целью которого была провозглашена законная защита интересов национальных меньшинств Одесской области (гагаузов, болгар, молдаван и других народов), которые, по мнению движения, ущемляются центральными властями. Власти Киева обвинили Глищинскую в том, что она, якобы выполняя приказы российских спецслужб, «создавала условия для отторжения от Украины южных районов Одесской области».

По нынешним меркам украинской власти ее деятельность рассматривается как «действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти» (109 УК Украины) и подготовка терактов (258 УК Украины). Также ей пытались инкриминировать работу на российские спецслужбы. Книги по истории Одесской области стали вещественным доказательством по политизированному делу.

Беременную журналистку содержали вместе с настоящими преступницами, полностью отказывая в медобслуживании.

Благодаря широкой огласке дела журналистами различных стран, иск Елены Глищинской был рассмотрен в кратчайшие сроки. 21 апреля 2016 года пришло предписание ЕСПЧ о госпитализации роженицы, ровно за шесть дней до рождения ребенка. В роддом Елена попала 27 апреля 2016 года, лишь за несколько часов до рождения сына Никиты. Более месяца ее к ребенку не подпускали.

Из-за гуманитарной ситуации и благодаря политической воле президента РФ, Елену Глищинскую и ее ребенка, а также проходящего по ее же делу журналиста Диденко 14 июня 2016 года обменяли на содержавшихся в российских тюрьмах украинских граждан Солошенко и Афанасьева.