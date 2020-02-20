Отец Бодрова рассказал о своем главном сожалении

Москва, 20 февраля. Режиссер Сергей Бодров признался, что жалеет, что в ходе работы над фильмом «Кавказский пленник» был строг и несправедлив по отношению к сыну.

Тема, связанная с сыном, Сергеем Бодровым — младшим, для режиссера очень болезненная.

Бодров—младший еще в подростковом возрасте хотел стать актером, но, по словам режиссера, он был против этого. Бодров объяснил, что для мужчины профессия актера — самая уязвимая, поскольку артист все время зависит от кого-то.

Звезда «нулевых» по заданию отца отправился в Дагестан искать актеров для фильма «Кавказский пленник». Он прекрасно справился с ролью ассистента, но вскоре съемочная группа столкнулась с серьезной проблемой — не было главного героя в пару Олегу Меньшикову.

Мечтающий об актерской работе Бодров попросил отца попробоваться на роль Ивана Жилина, и блестяще справился с пробой. По словам Бодрова—старшего, его главное сожаление — строгость к сыну во время съемок.

«Я согласился, хотя всегда был против того, чтобы дети снимались у родителей-кинематографистов. Он попробовался – и попробовался отлично. Когда мы работали, я был строг и порой несправедлив к нему, о чем теперь жалею. Но все закончилось благополучно – номинации на «Оскар», всевозможные призы, Канн­ский кинофестиваль», — сказал режиссер в интервью «АиФ».

После этого, как сказал Бодров—старший, он был уверен, что его сын прекрасно справится с ролью Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова.

«И «Брат», и Данила Багров запомнились людям. Но какая оказалась дорогая цена…» — сказал 71-летний режиссер.

Напомним, Сергей Бодров ушел из жизни в возрасте 30 лет в сентябре 2002 года. Он трагически погиб во время съемок, когда работал над картиной «Связной». На Кармадонское ущелье, где работал Бодров вместе со съемочной группой, упал ледник, после трагедии шли крупномасштабные спасательные и поисковые работы, но никакого результата они не принесли.