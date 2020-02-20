Песков рассказал об интервью Путина информационному агентству ТАСС

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин ответил на вопросы информационного агентства ТАСС в рамках интервью и рассказал об итогах работы за 20 лет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Ранее Путин дал интервью ТАСС. Журналисты уточнили, какой смысл в него вкладывал сам Путин.

«Это было предложение агентства, но совершенно очевидно, что появляется много материалов, где анализируются эти 20 лет, дискуссии. В рамках этих дискуссий были заданы вопросы президенту, он на них ответил», — подчеркнул Песков.

Напомним, ранее Путин подвел промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания на посту главы государства и в интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко ответил на вопросы, охватывающие 20 масштабных тем.

В итоге, по словам Ванденко, получился сериал из 20-ти самостоятельных мини-интервью. В них Путин ответил на вопросы о том, есть в России средний класс, нужна ли президенту оппозиция, объяснил размер расходов на армию. Отдельное внимание было уделено предложенным поправкам в Конституцию РФ, а также отставке правительства Дмитрия Медведева.

Эпизоды будут выходить три-четыре раза в неделю с 20 февраля по 25 марта в социальной сети «Одноклассники». Полная версия фильма будет доступна 26 марта. В каждой серии будет анимированная инфографика с наглядными цифрами, фактами, графиками и цитатами. Страница проекта существует на двух языках: русском и английском. Каждый ролик будет снабжен текстовой расшифровкой, а в английской версии можно будет выбрать субтитры на арабском и китайском языках.