Турция ставит личные амбиции в Сирии выше астанинского соглашения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз пригрозил новой операцией в Идлибе, отметив, что пока Анкара не видит удовлетворяющих ее результатов переговоров по данному сирийскому региону. Старт военной операции турецкий лидер назвал вопросом времени. Подробнее о том, почему Эрдоган так рьяно борется за Идлиб, а также о том, помогут ли усмирить Анкару новые переговоры в Астанинском формате — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Наступление может начаться в «в любой момент»

«Операция в Идлибе может начаться в любой момент. Турция не оставит Идлиб режиму (президента Сирии Башара — прим. ФАН) Асада и его сторонникам», — заявил Эрдоган в ходе выступления в Анкаре на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.

Турецкий глава отметил, что «Анкара полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции, и для жителей региона». По словам Эрдогана, ни одна из встреч по урегулированию ситуации в этой сирийской провинции, которые ранее проводили Россия и Турция, якобы не принесла ощутимых результатов.

«Переговоры будут продолжены, однако ясно, что мы очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию»,— сообщил он.

Политик добавил, что по телефону обсудил возможные действия Турции с президентом США Дональдом Трампом.

Бесчисленные угрозы Эрдогана

Угрозам Эрдогана, звучащим с начала этого года, легко потерять счет. Параллельно с пламенной риторикой Анкары усиленными темпами шел масштабный переброс турецкого военного контингента на территорию Сирии.

К настоящему времени Турция уже начала ограниченную операцию против сирийских войск в Идлибе. Известно, что наступление идет в районе Найраба, танки турки перебрасываются под Серакиб. Турецкую артиллерию поддерживают протурецкие незаконные вооруженные формирования.

Попытка взять Найраб

Накануне центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что на севере Сирии боевики осуществили несколько массированных атак с применением большого количества бронетанковой техники на подразделения Сирийской арабской армии (САА) в направлении Кминас – Найраб. Атаку террористов поддерживали Вооруженные силы Турции артиллерийским огнем. Это позволило террористам прорвать оборону сирийской армии.

Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами СУ-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов, среди которых находились члены группировок «Национальный фронт освобождения» и запрещенных в РФ «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Таухид валь-Джихад». Благодаря этому сирийские военные успешно отбили атаки.

Возобновление встреч в Астанинском формате

Накануне глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассказал представителям СМИ, что саммит в Астане состоится в ближайшее время. Ссылаясь на недавние высказывания президента Турции Эрдогана о том, что вскоре стоит ожидать нового саммита, иранский министр подчеркнул, что иранская сторона поддерживает постоянную связь с турецким правительством, при этом осталось только согласовать время проведения саммита.

Тем временем Анкара уверено демонстрирует полное нежелание придерживаться договоренностей с партнерами по Сирии в рамках астанинского формата. В частности, о чем заявлял глава российского МИД Сергей Лавров, Эрдоган не выполнил их главного положения - не отделил боевиков так называемой умеренной оппозиции от террористов.

Помимо того, Турция продолжает перебрасывать на север Сирии боевиков, а также поставлять оккупировавшим идлибские земли террористам оружие и военную технику.

Турция перечеркнула свои прежние заслуги

Президент Евразийского института молодежных инициатив, политолог и публицист Юрий Самонкин однако уверен, что Анкара в данной ситуации будет руководствоваться исключительно собственными интересами. Турция, заявил эксперт ФАН, хочет заменить собой в регионе утративших влияние американцев. По мнению собеседника агентства, Эрдоган рассчитывает вернуть своей стране земли, некогда входившие в состав Османской империи.

«Мне кажется, что сейчас Турция будет руководствоваться своими внутренними интересами и убеждениями. Для них сложилась сейчас уникальная ситуация, потому что после потери лидерства США на Ближнем Востоке Турции предоставляется уникальный шанс вернуть свое историческое влияние, вернуть те территории, которые когда-то исторически принадлежали Османской империи. Ливия, Сирия – это все зоны исторического влияния Турции. Естественно, что, пользуясь слабостью США, Анкара решила идти вперед. Безусловно, не меняется процесс вмешательства в кризис. Просто меняется гегемон — один на другого», — заметил Самонкин.

Политика Турции в отношении Ближнего Востока до этого была достаточно адекватной. Политолог отметил предшествующие нынешней обстановке двухсторонние переговоры, помощь Турции российской стороне в совместном патрулировании. Но все заслуги турецкого государства были просто перечеркнуты с началом этого года, добавил Самонкин.

Анкара ставит личные амбиции в Сирии выше договоренностей

По его мнению, террористы, нападая на сирийские правительственные силы, осуществляя против них провокации, прикрываются турецким военным контингентом. Представителей последнего политолог назвал незваными гостями в САР.

«Идлиб – та самая территория, которая пока не контролируется сирийским правительством, ситуация там не дает пока перейти к политическому решению кризиса в стране. Россия остается приверженцем Астанинским соглашениям, Сочинским соглашениям. Мы имеем право полностью влиять на ситуацию с международной точки зрения, на основе имеющегося у нас мандата, в отличии от той же самой Турции, которую на Ближний Восток никто не приглашал», — подчеркнул эксперт.

По мнению собеседника ФАН, Анкара личные амбиции ставит выше каких-либо договоренностей по урегулированию обстановки в Сирии. Вид приверженности соглашениям турецкая сторона сохранит лишь из вежливости.