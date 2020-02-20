Путин заслушал доклад главы ФСБ в закрытом режиме

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин в четверг заслушал доклад руководителя ФСБ. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Рабочий график продолжается в Кремле. Первую половину дня Путин провел в ФСБ, где выступил на заседании ежегодной коллегии. Далее был доклад руководителя ведомства в закрытом режиме. Сегодня его ожидают далее рутинные встречи и совещания», — пояснил официальный представитель Кремля.

Напомним, что в четверг проходит заседание коллегии Федеральной службы безопасности России. В рамках мероприятия были подведены итоги работы ведомства за 2019 год и определены основные задачи для работы в текущем году. Основными приоритетами в деятельности ФСБ являются борьба с терроризмом, коррупцией и обеспечением безопасности на границе.

Президент РФ Владимир Путин, выступая на мероприятии, поблагодарил спецслужбы США, которые помогли предотвратить теракт в Петербурге в конце прошлого года. По его словам, 27 декабря ФБР предоставило России информацию, которая помогла задержать двух сторонников «Исламского государства»11 (запрещенная в РФ террористическая группировка), которые готовили теракты на новогодние праздники.

1 Организация запрещена на территории РФ.