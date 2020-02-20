Песков заявил, что вопрос о саммите РФ, Турции и Ирана по Сирии прорабатывается

Москва, 20 февраля. Вопрос проведения саммита Россия — Турция — Иран по Сирии в начале марта прорабатывается, но пока стороны еще не согласовали дату мероприятия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам представителя Кремля, велись переговоры по поводу проведения саммита с Ираном, РФ дала согласие на некоторые даты.

«Ведется проработка этого саммита. В данном случае есть согласие российской стороны на определенные даты, но вы знаете, что предстоит согласовать три графика глав государств», — указал Песков.

Чиновник добавил, что как только вопрос с датой саммита будет решен, Кремль проинформирует о проведении встречи по Сирии.