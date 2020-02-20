Советник главы ЛНР объяснил, почему Украина не догонит Польшу

Рецепт МВФ по значительному росту экономики Украины подозрительно связан с продажей земли без каких-либо ограничений. На это обратил внимание в комментарии Федеральному агентству новостей официальный представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе на минских переговорах, советник главы ЛНР Родион Мирошник.

Догнать Польшу

Украине следует за счет структурных реформ обеспечить рост в течение следующих 20 лет в среднем на 6% ежегодно для того, чтобы страна смогла достигнуть сегодняшних показателей Польши. Такое мнение высказал постоянный представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман.

Он считает, что частичные реформы и рост экономики в 4% смогут решить эту задачу лишь наполовину. Люнгман отметил, что в первую очередь речь идет о достижении Украиной уровня ВВП на душу населения в районе 30 тысяч долларов США по паритету покупательной способности.

При этом Люнгман назвал три сценария возможного развития Украины. Согласно первому, страна должна пройти полное реформирование (преодоление отставания от Польши и запустить продажу земли без каких-либо ограничений) и рост ВВП на 6% ежегодно. Это якобы даст украинцам возможность стать богаче на 60% за 20 лет. Таким образом, уровень сегодняшней Польши Украина сможет достигнуть лишь в 2038 году.

Второй сценарий — частичные реформы (продажа земли с ограничениями и сохранение разрыва в судебной системе) и рост на 4%. Это сделает население богаче лишь на 20%.

Третий сценарий — откат реформ (без продажи земли) с темпами роста до 1,5%. При таком развитии событий, по мнению Люнгмана, население Украины через 20 лет станет на 20% беднее, чем сегодня.

«Продайте землю и ждите 20 лет»

Как заметил Родион Мирошник, «чудесным рецептом» роста экономики МВФ видит продажу украинской земли без каких-либо ограничений.

«Продайте землю и ждите 20 лет! По прогнозам экономистов, продажа земли даст ежегодный рост ВВП Украины примерно на 1%. С применением методов Гончарука-Милованова к концу 19-го года темп роста экономики снизился до 1,5%. По году этот показатель может составить 2,5-2,7% и с тенденцией к снижению. Но представитель МВФ чудесным рецептом спасения представляет именно продажу земли без ограничений! Ради чего? Ради роста в 1% и распродажи всех активов?» — задается вопросом Родион Мирошник.

По словам советника главы ЛНР, представитель МВФ как-то скромно умалчивает, что у Польши последние десятилетия был совсем иной двигатель прогресса. Только за последние 5 лет Польша получила из различных фондов Европейского союза 106 миллиардов евро и достигла роста ВВП в 3,5%.

«Действенность совета представителя МВФ весьма сомнительна. В его словах слышен совет белого господина бедуинам: отдайте землю без условий и ждите. Через 20 лет будет вам счастье!» — заключил Родион Мирошник.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому Польша и США хотят заработать на Украине, при этом Киев может потерять все, если не продлит газовый контракт с Россией.