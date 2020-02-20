Сирия, 20 февраля. В ответ на удары по Латакии САА обстреляла позиции боевиков в Хаме. Террористы ИГ1* взимают налоги с населения в оккупированных SDF**** районах Дейр-эз-Зора. Очередной военный конвой из Турции прибыл в Идлиб, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции исламистов в южных районах Идлиба; нанесли ответные удары по опорным пунктам боевиков на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: взимает налоги с населения в контролируемых SDF районах Дейр-эз-Зора.

Курдские вооруженные группировки: обмениваются ударами с протурецкими формированиями в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: обстреляли позиции курдских боевиков на окраинах кантона Африн; перебросили еще один военный конвой в Идлиб.

Провинция Алеппо

Вновь вспыхнули вооруженные стычки на линии разграничения сил между курдскими бандгруппами и протурецкими силами на северо-востоке провинции. По информации военного источника в сети Twitter (NotWoofers), противники обмениваются ударами северо-западнее города Манбидж. Неизвестно, какая из сторон выступила инициатором столкновений.

В то же время наблюдаются перестрелки между курдскими боевиками и членами выступающих при поддержке Турции формирований на окраинах кантона Африн. Как передает Twitter-канал (NPA_English), огонь был открыт с позиций протурецких бойцов. Под ударом оказались военные объекты Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи населенного пункта Акиба в районе Шерава.

Провинция Дейр-эз-Зор

Неизвестные, предположительно из числа террористов «Исламского государства», продолжают терроризировать мирное население в контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах Дейр-эз-Зора. Интернет-портал Deir-ez-Zor 24 сообщает о том, что группа лиц совершила рейд в населенном пункте Аль-Хаваидж, потребовав от жителей уплаты налога на имущество. Очевидцы передают, что, по словам нападавших, собранные средства пойдут на поддержку членов семей джихадистов ИГ, содержащихся в курдских лагерях для беженцев. Тем, кто отказывался платить, террористы угрожали расправой. Напомним, накануне в близлежащих районах курдскими боевиками были проведены обыски, в ходе которых по обвинению в сотрудничестве с ИГ были задержаны несколько человек. Тем не менее, очевидно, что ликвидировать угрозу со стороны так называемых спящих ячеек ИГ «демократическим силам» все еще не удается.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (MGhorab3) сообщает о том, что в Идлиб прибыл еще один военный конвой из Турции. В составе колонны с военной техникой на территорию Сирийской Арабской Республики (САР) въехали не менее 15 танков. Как известно, накануне турецкие вооруженные силы завершили установку очередного наблюдательного поста у поселения Дархат-аль-Куфр, в результате чего общее число размещенных в зоне «Большого Идлиба» блокпостов Турции достигло 33.

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что ВВС Сирии продолжают атаковать укрепрайоны исламистов вооруженной оппозиции в южных районах провинции. В частности, под ударом оказались расположения боевиков на окраине населенного пункта Ар-Рами. Кроме того, к прифронтовой зоне были направлены подкрепления Сирийской арабской армии (САА). По данным Twitter-канала (rojavanetwork), дополнительные части были переброшены в район населенного пункта Ариха, оккупированного боевиками бывшей «Джебхат ан-Нусры»1*** и выступающих на ее стороне бандформирований.

Стало известно, что в результате взрыва заминированного автомобиля, произошедшего неподалеку от города Харим несколько часов назад, ранения получил по меньшей мере один из гражданских лиц. Об этом сообщает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy). Напомним, в организации взрыва подозреваются подпольные группы курдских боевиков.

Провинция Хама

Поступила информация о возобновлении боевых вылетов сирийской авиации к северо-западу от Хамы. Информационный портал Baladi-News передает, что под ударом военных самолетов оказались оборонительные сооружения группировки «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» на подступах к населенным пунктам Хуарта и Шахраназ, а также у высоты Джебель Шахшабу. Напомним, несколькими часами ранее исламисты, базирующиеся в этом районе, атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) на территории соседней провинции Латакия.

1 Организация запрещена на территории РФ.