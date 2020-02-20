Песков прокомментировал слова Путина про четырех кандидатов на пост главы кабмина

Москва, 20 февраля. Процесс выбора кандидатур на пост премьер-министра страны не может быть прозрачным — это вопрос формирования кадровых мнений. Об этом заявил журналистам на брифинге в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Конечно, нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, может ли он назвать фамилии четырех других кандидатов на пост главы Кабмина России, о которых ранее говорил российский лидер Владимир Путин.

По словам пресс-секретаря, процесс выбора кандидатов «не может быть прозрачным, он нигде не прозрачный, вопрос формирования кадровых мнений».