Производство холодильников «Саратов» закроют из-за нерентабельности

Саратов, 20 февраля. Саратовское электроагрегатное производственное объединение «Завод электроагрегатного машиностроения» закрывает производство холодильников «Саратов» из-за нерентабельности. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства промышленности и энергетики региона.

Отмечается, что предприятие начало выпускать холодильники в 1951 году. Продукцию экспортировали, в том числе в Англию и Германию. При этом в 1992–1999 годах холодильники на заводе не производились. К этому моменту завод уже выпустил 15 миллионов устройств. Возобновить производство решили в 1999 году.

По данным ТАСС, как уточнили в ведомстве, из-за высокой конкуренции производство перестало быть рентабельным.

Напомним, ранее россияне назвали самую бесполезную бытовую технику в доме, которую они используют реже всего. Согласно данным, самая ненужная в доме вещь — мультиварка.

Так считает почти каждый пятый россиянин. Кроме того, жители страны неохотно используют такие приборы, как робот-пылесос, хлебопечку, парогенератор и электрический обогреватель. Как пишет ТАСС, треть россиян при этом считает робот-пылесос самой желаемой бытовой техникой.

Кроме того, около 20% человек хотят иметь посудомоечную машину, кофеварку и увлажнитель воздуха. Еще 14% не против получить в подарок или купить машину для сушки одежды.

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