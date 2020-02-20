Джуно, 20 февраля. Рыбаки и рыбацкие компании, занимающиеся добычей морепродуктов на Аляске, теряют огромные деньги из-за российского продэмбарго, которое было введено в ответ на американские санкции.

Как сообщает Институт маркетинга морепродуктов Аляски, в 2010-х годах в Россию поставлялось морепродуктов на 40 млн долларов в год, а в 2013 году экспорт вырос до 61,3 млн долларов. Аляска направляла икру лосося, замороженный лосось и полуфабрикат минтая. Россия была вторым по объему рынком сбыта для американских рыбаков после Японии. Однако в 2014 году Россия ввела эмбарго, поставки рыбной продукции из США прекратились.

Ситуация для американских рыбаков усугубляется тем, что продэмбарго способствует развитию российских производителей-конкурентов. Они смогли не только обеспечить внутренний рынок морепродуктами, но и увеличили свои поставки в США. В 2013-2018 годах поставки российских морепродуктов в США вырос в 1,7 раза — до 551 млн долларов.

Напомним, что в 2014 году США и ряд других западных стран ввели в отношение России санкции из-за событий на Украине. В ответ Москва ввела продовольственное эмбарго, запретив ввозить в страну продукцию из стран, которые оказывают незаконное санкционное давление. Российские контрсанкции серьезно подкосили западных производителей, которые лишились доступа на крупнейший рынок сбыта. С тех пор европейский бизнес и отдельные политики неоднократно поднимали вопрос об отмене санкций, которые очевидно не работают, однако американские ястребы, а также страны, традиционно проводящие антироссийскую политику (Украина, Польша, Прибалтика, Великобритания) сопротивляются этому.