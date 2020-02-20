Волочкова присоединилась к флешмобу против камер в кабинетах гинекологов

Москва, 20 февраля. Известная российская балерина Анастасия Волочкова станет гостьей в новом выпуске шоу «Пусть говорят» на Первом канале. На своей странице в Instagram артистка сообщила, что планирует рассказать в студии телепередачи про роды.

«Сегодня смотрите все подробности», — написала Волочкова в посте, опубликованном 20 февраля.

Балерина сообщила, что присоединилась к флешмобу «Гинеколог без камер», который запустила основатель бизнес-сообществ из Калининграда Жанна Демчук. Дело в том, что недавно жительницы этого города пожаловались на видеокамеру, установленную в кабинете гинеколога в женской консультации при роддоме. Именно этой теме будет посвящен рассказ Волочковой на «Пусть говорят».

«Роды — это не шоу! Любой визит к женскому врачу — это стресс для девочек, а если при этом вас снимает камера — стресс обеспечен вдвойне!» — возмутилась Волочкова.

Балерина назвала съемки в гинекологическом кабинете незаконными и призвала своих подписчиков поддержать марафон против установки камер.

Ранее главврач калининградского роддома прокомментировал жалобы пациенток на камеры. По его словам, видеонаблюдение установлено для соблюдения правил безопасности и для контроля качества оказываемых услуг. Также главврач заявил, что камера направлена на рабочее места гинеколога.