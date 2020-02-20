Россияне рассказали социологам, как они понимают патриотизм

Москва, 20 февраля. Абсолютное большинство россиян связывает патриотизм с любовью к родине, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

85% соотечественников считают, что человек, не испытывающий любви к родине, не может быть патриотом. Практически такое же число россиян не считают патриотами людей, которые участвуют в коррупционных схемах, независимо от того, дают или берут они взятку.

«Две трети россиян считают, что человек, избегающий своих гражданских обязанностей — избегающий службы в армии (65%) или уклоняющийся от уплаты налогов (64%), — не может быть патриотом», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Согласно результатам опроса, связи с другими государствами, будь они желаемыми или реальными, также являются, по мнению россиян, проявлением непатриотического поведения. Более того, динамика негативного отношения к этим связям увеличилась за последние два года.

Около 60% респондентов считают, что незнание государственной символики России — непатриотизм. При этом оппозиционное и протестное поведение россияне считают таковым реже.