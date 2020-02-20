Депутат Рады Бойко объяснил протесты украинцев из-за коронавируса

Депутат Верховной рады Юрий Бойко уверен, что украинский Минздрав не смог внятно объяснить населению, что врачи защитят его от коронавируса.

Boeing 737-73V авиакомпании Sky Up с эвакуированными из Ухани гражданами Украины, после дозаправки вылетел из столичного аэропорта Борисполь и приземлился в Харькове. В аэропорту назначения самолет должны были встречать медики и правоохранители, чтобы сопроводить пассажиров в специальный госпиталь под Полтавой.

Однако с планами властей по созданию карантинной зоны в Полтавской области не согласны жители города Новые Санжары, которые еще с вечера 19 февраля устроили пикет у медицинского центра Нацгвардии. Сегодня ситуация усугубилась. По данным издания «Харьков 1654» группа неизвестных заблокировала дорогу на въезде в город для того, чтобы не допустить проезда транспорта с эвакуированными из Китая украинцами.

При попытке полицейских разблокировать трассу начались столкновения. К месту происшествия в настоящее время стягиваются бронеавтомобили и бронетранспортеры с силовиками в полной экипировке. По словам депутата VII созыва Верховной рады Украины Юрия Бойко, такая ситуация сложилась из-за недоверия украинцев к Министерству здравоохранения страны.

«Ну, тут налицо недоверие к Минздраву, который не смог внятно объяснить, что врачи способны защитить жителей от вируса и надежно провести карантин. А все потому что после проведенной ранее медицинской реформы люди просто не верят руководству Минздрава и из-за этого появились опасения. Теперь украинцы думают, что это может привести к каким-то серьезным последствиям для них. Тут страх перед неизвестным», — заявил парламентарий корреспонденту Федерального агентства новостей.

Кроме того, собеседник ФАН считает, что ситуацией могли воспользоваться украинские националисты, пытающиеся «раскачать лодку» в стране.

«Националисты это используют, действительно, и особенно во Львовской области, в Тернопольской. Националисты взяли эту ситуацию себе на вооружение, но основная причина — это недоверие населения к министерству здравоохранения», — заключил Бойко.

Напомним, как ранее заверяли в украинском Минздраве, самолет доставил на территорию страны только здоровых людей. В пути эвакуированных из Ухани пассажиров сопровождали врачи, специализирующиеся на медицине катастроф. Как сообщили в украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, для перевозки эвакуированных подготовлено семь автобусов и привлечены 33 спасателя. Все эвакуированные, а также сопровождавшие их лица и экипаж авиалайнера будут 14 дней находится на карантине.

Киев не раз откладывал эвакуацию своих граждан из Китая, так как пытался минимизировать риски распространения коронавируса на территории страны. Однако эта стратегия, видимо, не работает.